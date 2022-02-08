أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 9 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 9/2/2022، مع استقرار المعدن النفيس عالميا، وسط ترقب لنتائج معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الأربعاء ليصل إلى 41.51 دينار (58.54 دولار)، مقابل 41.36 دينار (58.33 دولار) في ختام تداولات أمس الإثنين.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم ليسجل نحو 31.13 دينار (43.91 دولار)، مقابل 36.19 دينار (51.04 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم الثلاثاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.21 دينار (34.15 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.75 دينار (29.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم

زاد سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 36.32 دينار (51.22 دولار)، مقابل 36.19 دينار (51.04 دولار) بنهاية تداولات أمس الإثنين.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن اليوم الثلاثاء نحو 1291 دينارا (1821 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 290.54 دينار (409.79 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة مدعوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى المجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير/ كانون الثاني أمس الإثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1820.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديليفكس "التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة يوم الخميس". وأضافت أن التضخم في يناير كانون الثاني من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في ديسمبر كانون الأول.

ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من المتوقع أن يرتفع 7.3% في يناير/كانون الثاني الماضي ليسجل أعلى زيادة منذ 1982.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة 0.56% إلى 22.86 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.5% إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2258.29 دولار.