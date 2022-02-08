مركبة تطلق الرصاص صوب آلية لجيش الاحتلال غرب جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 م
08 فبراير 2022
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أطلقت مركبة مساء اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، النار صوب آلية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرب قرية كفر قود غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن إطلاق نار من مركبة مسرعة يستهدف آلية لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قود غرب جنين.

واندلعت مساء اليوم الثلاثاء 8/2/2022، اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن المقاومين أطلقوا في عمليتين منفصلتين النار تجاه قوات الاحتلال في جنين، إحداهما عند الجدار الفاصل في قرية العرقة، والأخرى قرب حاجز دوتان في أراضي بلدة يعبد.

ونفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين، بعد أن أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس.

 

 

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