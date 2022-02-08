مسيرة تجوب رام الله تنديداً بجريمة نابلس

شارك العشرات من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله، تنديدًا بجريمة اغتيال قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لثلاثة شبان في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والداعية إلى الوحدة الوطنية للتصدي لهذه الجرائم، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاسبة جيش الاحتلال على جرائمه.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت ظهر اليوم حي المخفية بمدينة نابلس بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت وابلًا من الرصاص صوب مركبة يستقلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم وهم: أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" على حاجز"قلنديا" شمال القدس المحتلة، تنديداً بجريمة اغتيال الاحتلال للشبان الثلاثة.