صعود سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022

ارتفع سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالمياً، حيث سجل سعر جرام الذهب صعوداً في سوق التعاملات المالية اليومية للمعدن في العراق.

أسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم، نحو 85505 دنانير (58.60 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق اليوم، إلى 64130 دينارا (43.95 دولار).

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وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49878 دينارا (34.19 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 74818 دينارا (51.28 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق اليوم نحو 2.659 مليون دينار (1823دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في العراق اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 598.547 ألف دينار (410.24 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف المتعلقة بروسيا وأوكرانيا والتي أبقت المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة مدعوما قرب أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المهمة للجدول الزمني لتقليل إجراءات التحفيز لدى المجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1819.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير/كانون الثاني أمس الإثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1820.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديليفكس "التوترات السياسية المحيطة بروسيا وأوكرانيا تدفع أسعار الذهب للارتفاع. والمستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة يوم الخميس".

وأضافت أن التضخم في يناير/كانون الثاني من المتوقع أن يرتفع عن مستوياته في ديسمبر/كانون الأول.

ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من المتوقع أن يرتفع 7.3% في يناير/كانون الثاني ليسجل أعلى زيادة منذ 1982.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم والمخاطر السياسية لكن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة 0.56% إلى 22.86 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.5% إلى 1015.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2258.29 دولار.