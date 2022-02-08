35 وفاة و 22720 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، عن تسجيل 35 وفاة و22720 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13382 وفاة و1374453 إصابة.

ووفق الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة 30.11%، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 162653 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 227 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 229 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1172 حالة.