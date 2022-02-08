السيد نصر الله معزيا بشهداء نابلس: على الفلسطينيين تعزيز خيار المقاومة والمواجهة مع الاحتلال

عزى الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، عوائل شهداء الشبان الفلسطينيين في نابلس بعد جريمة اغتيالهم ظهر اليوم الثلاثاء، من قبل قوات خاصة تتبع للاحتلال "الإسرائيلي".

وقال السيد نصر الله في مقابلة مع قناة "العالم"، مساء اليوم الثلاثاء: "هذه الجريمة بحق الشهداء الفلسطينيين اعتداء اسرائيلي واضح وشاهدت طريقة القتل وكانت مؤلمة جدًا".

وأضاف: "كل الحديث عن مفاوضات اسرائيلية - فلسطينية جديدة لا مكان له اليوم في الكيان والأميركي هذا ليس من ضمن أولوياته اليوم".

وتابع السيد نصر الله: "يجب أن يتعزز خيار المقاومة والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي"، ماضيا بالقول: "لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة بأشكال متنوعة".