الراصد الجوي يوضح موعد المنخفض الجوي ونصيب قطاع غزة من الأمطار..!

قال الراصد الجوي ليث العلامي، أن الطقس الدافئ اليوم الثلاثاء 8/2/2022، سيعقبه تغيرات جذرية مرتقبة على الحالة الجوية.

وأوضح العلامي، أن تغيرات جذرية مُرتقبة على الحالة الجوية مع عصر ومساء يوم غد الأربعاء ، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتنشط سرعة الرياح ، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار فوق (بعض ) المناطق - أمطار محلية غير شاملة.

أما الخميس، فتشهد البلاد انخفاض آخر وطقس أكثر برودة والأمطار تهطل فوق معظم محافظات البلاد بما فيها الشمالية و أجزاء واسعة من الضفة والقطاع ، تكون غزيرة في بعض الأحيان.