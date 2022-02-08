القيادي حميد: من حق الضفة المحتلة أن تقول كلمتها كما قالتها غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد حسن حميد (أبو الحسن) اليوم الثلاثاء 8/2/2022، أن من حق الضفة المحتلة أن تقول كلمتها، كما قالت غزة كلمتها.

وأضاف حميد في تصريح له :" أما آن لمهانة فريق "أوسلو" أن تتوقف؟!، ففي الوقت الذي تستأسد فيه أجهزته الأمنية في التضييق على الشباب الحر المقاوم في الضفة المحتلة، تقتحم قوة خاصة صهيونية مدينة نابلس في وضح النهار وبمركبات مدنية فلسطينية دون أن تنبس هذه الأجهزة ببنت شفة في مشهدٍ مهين يؤكد التنسيق الأمني المشترك."

وتساءل:" أليس من المشين أن يتزامن إجهاض الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بتولية مجموعة من الكهلة المطبعين مع تصفية الاحتلال نخبة من الشباب الثائر المجاهد؟!."

وتابع:"أليس من الأولى الالتفات والانتباه إلى قوانا الذاتية والتركيز عليها وتنمية قدراتنا بدلاً من تعليق الآمال على السراب والوهم الذي أثبت فشله على مدار أكثر من 25 عاماً؟! أين الأولويات، وأين الاستراتيجيات؟! هل هذه القيادة تملك الأهلية والمشروعية لريادة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق آماله؟!.

وأضاف :"من الواضح أن إراداتنا واختياراتنا قد صودرت من قبل هذه المجموعة من الفشلة، ومن حق الضفة المحتلة أن تقول كلمتها، كما قالت غزة كلمتها.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت ثلاثة شبان من مدينة نابلس بدم بارد أثناء تواجدهم في سيارة مدنية ، في منطقة سكنهم وهم، أدهم مبروك (الشيشاني)، ومحمد الدخيل، وإبراهيم النابلسي.