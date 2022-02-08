سرايا القدس: كتيبة جنين تستهدف "بشكل مباشر" جنود الاحتلال جنوب غرب جنين

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 8/2/2022، استهداف كتيبة جنين لقوة صهيونية قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المُقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب على "التليجرام": كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال مساء اليوم، بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر قرب مستوطنة "ميفو دوتان" المُقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت ثلاثة شبان من مدينة نابلس بدم بارد أثناء تواجدهم في سيارة مدنية ، في منطقة سكنهم وهم، أدهم مبروك (الشيشاني)، ومحمد الدخيل، وإبراهيم النابلسي.