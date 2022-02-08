مستوطنون يُصيبون سبعيني بكسور شرق بيت لحم

أصيب المسن محمد عبد الفتاح شلالدة، في السبعينيات من عمره، مساء اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، بعد اعتداء المستوطنين عليه قرب قرية كيسان شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة "ايبي هناحل" هاجموا سكان منطقة "الكانوب" قرب قرية كيسان بالحجارة كما اعتدوا على عدد منهم بالضرب، ما أدى لإصابة المسن شلالدة بكسور وجروح، نقل إثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وفي سياق متصل، تجمع العشرات من المستوطنين قرب مستوطنة "تقوع " الجاثمة على أراضي المواطنين شرق بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية: "إن المستوطنين تجمعوا في أراضي تعود لعائلة العروج، وهناك حالة ترقب من اعتداءات وشيكة من قبل المستوطنين على المواطنين، بناءً على دعوة وجهت لتجمعهم على مختلف مفترقات الطرق".

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة تقوع وداهمت عددًا من المحال التجارية، وقامت بفحص كاميرات المراقبة المثبتة عليها، واستولت على بعض التسجيلات، قبل أن تنسحب.