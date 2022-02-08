الشجاعية بطل الشتاء بعد فوز الأهلي على "النشامى"

فاز فريق أهلي غزة على ضيفه شباب خانيونس "النشامى" بهدف نظيف مساء اليوم الثلاثاء 8/2/2022، في ملعب اليرموك بمدينة غزة، في اختتام مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بقطاع غزة.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد بركات في الدقيقة 34، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد "النشامى" عند 17 نقطة بالمركز الثالث، وبفارق الأهداف خلف خدمات رفح، وأمام اتحاد خانيونس، ليضمن اتحاد الشجاعية التتويج بلقب "بطل الشتاء" بعدما ضمن إنهاء مرحلة الذهاب متصدرًا قبل جولة من نهايتها في ظل تواجده في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وحكم المباراة طاقم مكون من: الدولي محمد أبو شهلا للساحة، وساعده الدولي فادي السمهوري، ومحمود أبو حصيرة للخطوط، وعلاء أبو طه رابعًا.

ولحساب مباريات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الثانية، حقق فريق بيت لاهيا فوزًا هامًا على نظيره خدمات دير البلح بثلاثية مقابل هدفين في ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وأحرز ثلاثية "اللهاونة" كرم البدي، وإسماعيل أبو جراد، وفضل أبو ريالة بالدقائق 24، و45، و93 على التوالي، أما هدفي خدمات "الدير" فسجلهما سلامة النديات، وأحمد زنون بالدقيقتين الأولى، و81 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، يعود "اللهاونة" لصدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، أما خدمات "الدير" فتجمد رصيده عند 10 نقاط بالمركز 11 "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف الرضوان، واليرموك تواليًا.

بدوره، تفوق الأمل على اليرموك بهدفين لواحد في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وتقدم علاء سلامة لليرموك في الدقيقة 35، قبل أن يرد الأمل بهدفي عمر موسى من ركلة جزاء، وتامر مكرم بالدقيقتين 68، و89 على التوالي.

ورفع الفوز رصيد الأمل إلى 18 نقطة في المركز الثاني، أما اليرموك فتوقف رصيده عند 10 نقاط بالمركز العاشر "مؤقتًا".

كما فاز الصلاح على القادسية بهدفين لهدف في إستاد خانيونس جنوب القطاع، وأحرز للصلاح معتز لقان من ركلة جزاء، وسامي كوارع في الدقيقتين 25، و42 على الترتيب، أما هدف القادسية الوحيد فسجله محمد أبو سعدة بالدقيقة الخامسة، ليرتفع رصيد الفائز إلى 11 نقطة في المركز الثامن "مؤقتًا"، وتوقف رصيد الخاسر عند 13 نقطة بالترتيب الرابع "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف أمام خدمات المغازي.

وتختتم مباريات الأسبوع الثامن من الدرجة الثانية الأربعاء، حيث يلعب الرضوان مع اتحاد دير البلح في إستاد خانيونس جنوب القطاع، والمشتل مع الوفاق بملعب اليرموك في مدينة عزة.