زياش يكشف عن موقفه النهائي من العودة لتمثيل المنتخب المغربي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:31 م
08 فبراير 2022
اللاعب حكيم زياش.jpg
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كشف نجم المنتخب المغربي ونادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش، اليوم الثلاثاء، عن موقفه النهائي من العودة لتمثيل المنتخب المغربي مجددا.

وأكد زياش في تصريحات صحفية، عدم عودته لتمثيل منتخب بلاده مرة أخرى.

وقال: "لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي، أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع تشيلسي".

وكان مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش قد قرر عدم استدعاء زياش لأسباب انضباطيه، حيث غاب اللاعب عن كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن حكيم زياش صاحب الـ 28 عاماً، لعب مع المنتخب المغربي 40 مباراة وسجل 17 هدفاً، ولم يتوج بأي لقب مع أسود الأطلس.

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