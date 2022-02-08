وقفة بطولكرم تُطالب بإنهاء معاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

طالب ذوو الأسرى والمتضامنون معهم، الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، مساء اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، بالضغط على سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لإنهاء معاناة الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يقبع في مستشفى سجن الرملة بحالة خطيرة.

جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية المساندة للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في طولكرم، والتي خصصت لإسناد الأسير المريض ناصر أبو حميد، والأسير أمل نخلة، إذ رفع المشاركون صورهما، ورددوا الهتافات الوطنية الداعمة للأسرى والمطالبة بإنقاذ حياتهم.

وقال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر: "نتضامن اليوم مع الأسير ناصر أبو حميد الذي ما زال يمكث في مستشفى الرملة بحالة لا تطمئن"، محذرا من خطورة وضعه الصحي، خاصة أنه يتنقل على كرسي متحرك.

وأكد النمر، أنه آن الأوان لأن تأخذ كافة المؤسسات الدولية دورها الطبيعي في محاربة جرائم الاحتلال ضد الأسرى.

بدوره، أكد منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، أن هذه الوقفة هي لنصرة الأسرى المرضى، وتحديدا الأسير أبو حميد الذي يخوض معركة الألم والوجع، حيث يعاني من إهمال طبي بدلا من توفير العلاج له كما نصت على ذلك المواثيق الدولية، مطالبا كل المؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال للإفراج عنه وعن جميع الأسرى المرضى والأسيرات والأسرى الأطفال، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وشدد سلامة على ضرورة أن تكون هناك مشاركة واسعة دعما للأسرى، وفي مقدمتهم المرضى، ليصل الصوت عاليا إلى العالم للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء 8/2/2022، أن (60) أسيراً أصيبوا بفيروس "كورونا" في قسم 12 بسجن "نفحة".

وأوضح نادي الأسير أن هذا القسم متواجد فيه 60 أسيراً أصيبوا جميعاً بالفيروس، ويتواجد فيه عدد من المرضى وكبار السن.

ولفت نادي الأسير إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السّجون.