القيادي عدنان: اغتيال أبطال المقاومة في نابلس مجزرة احتلالية وإعدام ميداني

أكد القيادي الشيخ خضر عدنان، أن اغتيال أبطال المقاومة في نابلس مجزرة إحتلالية وإعدام ميداني.

وقال القيادي عدنان خلال مشاركته وسط الجماهير في مواكب تشييع شهداء نابلس الأبطال :" الاحتلال يوجه رسائله الدموية وارهابه بوضح النهار في محاولة لكسر المقاومة بالضفة"، لافتا إلى أن الاحتلال الصهيوني جرب شعبنا من ١٩٤٨ وقبلها خبرونا أيام الانتداب البريطاني الأسود فدماء الشهداء زادت شعبنا مقاومة.

وأضاف:" نابلس اليوم تودع كوكبة من أبطال شهداء الأقصى الذين لم يجعلوا اقتحام قبر يوسف والمدينة ومخيماتها نزهة للاحتلال"، داعيا جماهير شعبنا لأكبر مشاركة في مسيرات الغضب في كل مكان من مدن الضفة وغزة ولقدسنا الحبيبة الـ48 والشتات الصامد ، انتصاراً لدماء الشهداء.

وختم عدنان حديثه قائلاً "من جميل العموري الى أبطال نابلس مرحله جديدة في سفر جهاد شعبنا".

وشيعت جماهير غفيرة، اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جريمة اغتيال بمنطقة المخفية في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وشارك في التشييع بعد أداء صلاة الجنازة على جثامينهم في نابلس، آلاف المواطنين، وسط دعوات واسعة لتصعيد المقاومة بالضفة وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال عند نقاط التماس.