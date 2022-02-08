نابلس تعلن الإضراب الشامل حدادًا على أرواح شهدائها

أعلن محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، الإضراب الشامل غداً الأربعاء، حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة، الذي قامت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" باغتيالهم ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال المحافظ رمضان في بيان له :" إن يوم غد الاربعاء الموافق 9/2/2022 هو يوم اضراب شامل في محافظة نابلس، وذلك حداداً على ارواح الشهداء الثلاث الذي قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيالهم ظهر اليوم".

ونفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين ، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس .

واعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس.

وتُشير التقديرات أن العملية جاءت رداً على إطلاق المقاومين النار باتجاه عدد من مستوطنات الاحتلال في الضفة.

وتم التعرف على أسماء الشهداء الثلاثة، الذين أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس وهم "أدهم مبروكه الشيشاني" ، و" محمد الدخيل" و "ابراهيم النابلسي".