بالفيديو والصور جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثامين شهداء نابلس

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جريمة اغتيال بمنطقة المخفية في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وشارك في التشييع بعد أداء صلاة الجنازة على جثامينهم في نابلس، آلاف المواطنين، وسط دعوات واسعة لتصعيد المقاومة بالضفة وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال عند نقاط التماس.

ونفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين ، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وهم "أدهم مبروكه الشيشاني"، "أشرف المبسلط"، و"محمد الدخيل".

وتُشير التقديرات أن العملية جاءت رداً على إطلاق المقاومين النار باتجاه عدد من مستوطنات الاحتلال في الضفة.









