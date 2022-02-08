أحدث تردد قناة أبو ظبي الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات بث مباشر .. شاهد جميع المباريات

أحدث تردد قناة أبو ظبي الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بث مباشر ، ويبحث الكثير من الأشخاص على المواقع الإخبارية في مختلف انحاء الوطن العربي عن مشاهد قناة أبو ظبي الرياضية المتخصصة في عرض مباريات الدوري المحلي والعربي بجودة HD ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع إشارة التردد في هذه المقالة التي سجلت اعجابًا كبيرًا من أجل متابعة المباريات على الفضائية التي يقع مقرها في دولة الامارات .

ونواصل معكم تقديم تردد قناة أبو ظبي الجديد 2022 على جميع الأقمار حيث يمكن لكم ضبطته على شاشات التلفاز بعد الانتهاء من قراءة هذه المقالة التي توضح لكم التفاصيل كاملة ، علمًا أن القناة حازت على نسبة مشاهدات فاقت الملايين بل تفوقت على العديد من القنوات الإخبارية ، وهي التالي:

قنوات أبو ظبي الرياضية

وقد وضع فريق فلسطين اليوم ، معلومات عامة عن قنوات أبو ظبي الرياضية (AD Sports) بحيث يمكن للجميع معرفة ماهية تلك القنوات التي حازت على نسبة عالية من المشاهدات ، وهي مجموعة قنوات رياضية عربية إماراتية تتكون من 4 قنوات فضائية، أربع قنوات تبث مجانية، بالإضافة إلي قناة YAS . المجموعة تبث برامجها من أبو ظبي وهي تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام.

قنوات أبو ظبي الرياضية التي يعرفها كل مواطن عربي ، تقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

كما ونشير لكم إلى أنه في 13 أكتوبر 2008 حققت قناة أبو ظبي نقلة نوعية في شكل ومضمون برامجها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022

تردد قناة ابوظبي الرياضية الأولى

تردد: H11411-11526.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 7 / 8.





تردد قناة ابوظبي الرياضية عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

تردد: H11804.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الثانية

قمر صناعي: عرب سات.

تردد: V12260.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الثالثة الجديدة

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: H11526-11373.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 5 / 6.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الرابعة الجديدة 2022

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: H-11373.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 3 / 2.