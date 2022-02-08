مصادر لـ"فلسطين اليوم": شهداء نابلس شاركوا في صفوف كتيبة جنين

أفادت مصادر خاصة، اليوم الثلاثاء، بأن الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، قد شاركوا في العمل ضمن صفوف كتيبة جنين في مقاومة الاحتلال.

وقالت المصادر الخاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "شهداء مدينة نابلس، قد شاركوا في صفوف كتيبة جنين التي اخذت على عاتقها تنفيذ كافة اعمال المقاومة ضد الاحتلال بالضفة".

ونفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين ، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس

وأعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وهم "أدهم مبروكه الشيشاني"، "أشرف المبسلط"، و"محمد الدخيل".

من جهته، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، عبر بيان له: إن "العملية نفذت على يد وحدة اليمام وبعد متابعة استخبارية"، زاعمًا أن الخلية التي تم تصفيتها نفذت 4 عمليات إطلاق نار خلال أسبوعين، وكانت تخطط لمزيد من العمليات"، واصفًا أياها بمثابة "قنبلة موقوتة".