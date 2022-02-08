"كتائب الأقصى" و"سرايا القدس" تتوعدان بالرد على اغتيال شهداء نابلس

توعد غرفة عمليات حزام النار في جنين المُشكلة من كتائب الأقصى وسرايا القدس، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الاسرائيلي بالرد على عملية اغتيال ثلاثة شهداء في نابلس بالضفة المحتلة.

وقال الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى أبو محمد لـ "قناة فلسطين اليوم": أنه سيكون هناك رد مناسب على عملية اغتيال ثلاثة مقاومين"، ووصف العملية بـ"الجبانة".

وأضاف الناطق، أن "ما حصل في نابلس محاولة يائسة لاغتيال المقاومة".

وأعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وهم "أدهم مبروكه الشيشاني"، "أشرف المبسلط"، و"محمد الدخيل".