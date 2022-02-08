"لجان المقاومة" تزف شهداء نابلس وتؤكد أن دمائهم ستبقى قناديل للثورة المتصاعدة ضد العدو

زفت لجان المقاومة، اليوم الثلاثاء، الشهداء الثلاثة " أدهم مبروكة الشيشاني ومحمد الدخيل واشرف المبسلط " الذي ارتقوا اليوم الثلاثاء 8-2-2022م على ايدي الاجرام والغدر والارهاب الصهيوني في مدينة نابلس .

وقالت اللجان في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه :" إن دماء الشهداء الثلاثة ستبقى منارة وقناديل للثورة المتصاعدة ضد العدو الصهيوني الغاصب حتى النصر والتحرير والعودة"، لافتة إلى أن الاقمار الثلاثة اثبتوا بدمائهم الزكية الطاهرة ان ابناء الضفة الابية الثائرة نماذج مضيئة ويملكون زمام المبادرة وبان مقاومة الغاصبين الصهاينة تسري في عروقهم .

وأضافت :" الشهداء الثلاثة في نابلس جبل النار سيبقون فخرا لكل فلسطين، ولكل مقاوم حر، وستبقى مقاومتنا عصية على الكسر حتى يندحر العدو الصهيوني المجرم عن أرضنا ومقدساتنا"، داعية مقاومي شعبنا وشبابه الثائر في الضفة المحتلة للرد على جريمة الاحتلال باغتيال المقاومين الثلاثة وضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل شبر من أرضنا.

ونفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين ، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس .

واعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس.

وتُشير التقديرات أن العملية جاءت رداً على إطلاق المقاومين النار باتجاه عدد من مستوطنات الاحتلال في الضفة.

وتم التعرف على أسماء الشهداء الثلاثة، الذين أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس وهم "أدهم مبروكه الشيشاني" ، و" محمد الدخيل" و "ابراهيم النابلسي".