كتائب شهداء الأقصى: دماء شهداء نابلس لن تذهب هدرًا والدم سيقابل بالدم

نعت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، شهداء عملية الاغتيال التي نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار، ظهر اليوم.

وقالت الكتائب في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه :" كتائب شهداء الأقصى تنعي شهدائها الأبطال إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، بعد عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار".

وأكدت الكتائب في بيانها، أن دماء شهدائها لن تذهب هدرًا وأن الرد قادم بإذن الله وسيقابل الدم بالدم.

ونفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين ، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس .

واعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس.

وتُشير التقديرات أن العملية جاءت رداً على إطلاق المقاومين النار باتجاه عدد من مستوطنات الاحتلال في الضفة.

وتم التعرف على أسماء الشهداء الثلاثة، الذين أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس وهم "أدهم مبروكه الشيشاني" ، و" محمد الدخيل" و "ابراهيم النابلسي".