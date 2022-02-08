أحدث تردد قناة الكاس الرياضية hd الجديد 2022 Al Kass TV على نايل سات وعرب سات .. بث مباشر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:37 م
08 فبراير 2022
أحدث تردد قناة الكاس الرياضية hd الجديد 2022 Al Kass TV على نايل سات وعرب سات .. بث مباشر
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أحدث تردد قناة الكاس hd المفتوحة الجديد 2022 Al Kass TV على جميع الأقمار الصناعية ، وقد عمدت وكالة فلسطين اليوم على وضع إشارة التردد في مقالة بعد ان رصدنا عمليات بحث واسعة جدًا في الساعات الأخيرة الماضية تردد قناة الكاس من أجل مشاهدة جميع المباريات أون لاين وبجودة عالية hd ولجميع الدوريات المحلية والعربية ، حيث استطاعت هذه القناة الرائدة القفز على العديد من القنوات الرياضية .

ويبحث الملايين من المتابعين عن تردد قناة الكاس hd المفتوحة الجديد 2022 Al Kass TV على القمر الصناعي نايل سات ، وتتميز قناة الكاس عن غيرها من القنوات الأخرى بانها تعرض جميع المباريات الرياضية على مدار الساعة وبالمجان وبدون تشويش أو عوائق ويمكنكم الان الاستمتاع في مشاهدة هذه القناة بكل اريحية تامة ، وهو على النحو التالي:

شاهد قناة الكاس الرياضية

ونقدم لكم معلومات عامة عن قناة الكاس الرياضية ، وهي هي مجموعة قنوات قطرية رياضية تسلط الضوء على البطولات الخليجية و الآسيوية. وعن تأسيس قناة الكاس ، فقد بدأت أول مرة في 28 أبريل 2006 في شكل قناة واحدة .

وقد تحولت قناة الكاس الرياضية 2022 لمجموعة قنوات رياضية من ثمانية قنوات عالية الجودة ، وهو على النحو التالي:

تردد قناة الكاس 2022

القمر الصناعي       التردد     الترميز    الاستقطاب            تصحيح الخطأ

Arabsat 2C/2D/3A 26     شرقا 12034        27500  أفقي       3/4

Nilesat 101/102 7          غربا 12054        27500  عمودي   3/4

 

تردد قناة الكأس الرياضية 1 HD 2022 نايل سات وعرب سات مفتوحة :

القمر      التردد     معدل الترميز        الاستقطاب            معامل تصحيح الخطأ

Arabsat 2A 26   شرقا 12245        27500 عمودي   3/4

Nilesat 101/102 7          غربا 11919        27500 أفقي       5/6

تردد قنوات الكاس الرياضية 2 HD 2022 نايل سات وعرب سات “مفتوحة” :

القمر الصناعي      التردد     معدل الترميز        الاستقطاب            معامل تصحيح الخطأ

Arabsat 2A 26 شرقا         12245  27500  عمودي   3/4

Nilesat 101/102 7 غربا   11919  27500 أفقي       5/6

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تردد قناة الكأس 3 HD 2022 مفتوحة

Nilesat 101/102 7 غربا 11919 أفقي 27500 3/4

Arabsat 2A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

تردد قنوات الكأس 5 HD 2022 عرب سات مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا

تردد 12418

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الكأس 6 HD 2022 مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

ترددات قنوات الكاس الرياضية 7 HD عرب سات “مشفرة”:

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD 2022 مفتوحة :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

تردد قناة الكاس الرياضية HD عرب سات 2022 مفتوحة :

Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

ترددات قنوات الكأس Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2022 :

القمر     التردد     الاستقطاب            الترميز    تصحيح الخطأ

نايل سات 12245  ° E 27500          رأسي V  5/6

نايل سات 11919  W 27500         أفقي H    3/4

عرب سات بدر 6  12245  ° E 27500          أفقي H    5/6

آسيا سات 5          3660    ° E 27500          رأسي V  3/4

جالكسي 19          12084  W 22000           رأسي V  3/4

 

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