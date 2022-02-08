محدث بالفيديو والصور الاحــتلال يغتال 3 مقاومين برصاص قوات خاصة في المخفية بمدينة نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:25 م
08 فبراير 2022
صور شهداء نابلس
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نفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين ، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس .

واعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس.

وتُشير التقديرات أن العملية جاءت رداً على إطلاق المقاومين النار باتجاه عدد من مستوطنات الاحتلال في الضفة.

وتم التعرف على أسماء الشهداء الثلاثة، الذين أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس وهم "أدهم مبروكه الشيشاني" ، و" محمد الدخيل" و "ابراهيم النابلسي".

وكانت شرطة الاحتلال اصدرت تفاصيل بشأن العملية حيث قالت انها جاءت بالتعاون المشترك بين جهازالأمن العام الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة، حيث تم تصفية الخلية من منطقة نابلس ، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين في الآونة الأخيرة.

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