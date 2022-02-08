محدث بالفيديو والصور اغتيال 3 مقاومين برصاص قوات خاصة "إسرائيلية" في منطقة المخفية بمدينة نابلس

نفذت قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين ، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس .

وأعلنت وزارة الصحة برام الله رسمياً ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وهم "أدهم مبروكه الشيشاني"، "أشرف المبسلط"، و"محمد الدخيل".

وتُشير التقديرات أن العملية جاءت رداً على إطلاق المقاومين النار باتجاه عدد من مستوطنات الاحتلال في الضفة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، عبر بيان له: إن "العملية نفذت على يد وحدة اليمام وبعد متابعة استخبارية"، زاعمًا أن الخلية التي تم تصفيتها نفذت 4 عمليات إطلاق نار خلال أسبوعين، وكانت تخطط لمزيد من العمليات"، واصفًا أياها بمثابة "قنبلة موقوتة".

وبحسب مراسل قناة "ريشت كان" العبري"، فإن "الجيش استولى على الأسلحة التي كانت بحوزة الخلية والتي استخدمت في عمليات إطلاق النار الأخيرة".

وكانت شرطة الاحتلال اصدرت تفاصيل بشأن العملية حيث قالت انها جاءت بالتعاون المشترك بين جهازالأمن العام الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة، حيث تم تصفية الخلية من منطقة نابلس ، مسؤولة عن سلسلة من عمليات إطلاق النار في المنطقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين في الآونة الأخيرة.















