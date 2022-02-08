بالفيديو والصور بشكل مفاجئ: تدمير وحرق أكشاك كورنيش "جباليا" ...وأصحابها يشتكون الظلم !

تفاجأ أصحاب الأكشاك على كورنيش جباليا شمال غرب قطاع غزة، بهدم وحرق بلدية جباليا أكشاكهم التي تُعد مصدر رزقهم الوحيد، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، في حين بررت البلدية موقفها بحجة عدم الترخيص وخروج هؤلاء عن السلوكيات العامة المتفق عليها.

حالة من الغضب سادت العاملين في تلك الأكشاك التي يتراوح عددها 27 كشكًا بعد زوالها بدون سابق إنذار، وقد اعتبروا إزالتها قرارًا "ظالمًا" بحق أرزاق عائلاتهم المستورة التي تتعايش منها.

وطالب هؤلاء من الجهات الرسمية والمعنية بضرورة التراجع عن قرار الإزالة مع دفع تعويضات مالية، من أجل إعادة ما تم تدميره وعودة الأمور على ما كانت عليه سابقًا.

بدون سابق إنذار

أحد أصحاب الأكشاك، خليل عبد الرحمن، قال: إن "بلدية جباليا قامت بهدم الكشك بدون سابق إنذار، وتم إزالته كليًا، وبات الآن عاطلاً عن العمل".

وأضاف عبد الرحمن لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه "توجه إلى البلدية بعد قرار الإزالة، إلا أن الأخيرة اتهمته أنه غير مرخص هذا العام ولا يلتزم بنصوص الترخيص المتفق عليها"، مشيرًا إلى أن هذا الاتهام غير صحيح ومنافٍ للواقع.

وتابع صاحب الكشك: إنه "يجدد الترخيص للكشك الذي يبيع مشروبات غازية وساخنة مع حاجات أخرى، ويبلغ حده الأدنى 1200 شيكل في كل عام، وأن البلدية تتحجج في تفاصيل ثانوية وغير منطقية لتطبيق قرار الهدم".

ونوه عبد الرحمن الذي يعمل على شارع الكورنيش منذ سنوات، إلى أن "قرار استمرار الهدم ومنع إعادة بناء الكشك، يهدد مصدر رزقه ورزق عائلته المكونة من أربع أفراد".

من جهته، قال صاحب الكشك، أحمد حسين: إن "بلدية جباليا هدمت الكشك، أمس، وأزالته كاملاً بعد أن ادعت أنه لم يجدد الترخيص بواقع 100 شيكل كل شهر".

وأضاف حسين، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" : "أن أصحاب الأكشاك المهدمة قدموا شكوى لدى دوائر البلدية، دون أي جدوى في النظر في قضيتهم.

وأشار إلى البلدية أجبرتهم إلى الرحيل من المكان وعدم ترميم ما تم تدميره.

وطالب من الجهات الرسمية بضرورة إعادة النظر في قضية الإزالة وإرجاع من تم تدميره، حفاظًا على مصدر أرزاقهم الوحيد.

بدوره، برر رئيس بلدية جباليا، مازن النجار، أعمال عمليات هدم 27 كشكًا على شارع الكورنيش يوم أمس، وقال: إن "عمليات الهدم جاءت بعد قرار من لجنة الطوارئ في الحكومة".

وأضاف النجار، في تصريح صحفي، أن بلديته هدمت تلك الأكشاك بسبب تخلفها عن تجديد التراخيص المفروضة عليها، إضافة إلى اتباع سلوكيات تخالف شروط السلامة المتفق عليها: ابرزها: توصيلات أسلاك الكهرباء وتشويه بصري، وإعاقة المارة التي تسببت في بعض أحيان بوقوع حوادث سير.

ودعا رئيس بلدية جباليا، كافة العاملين في تلك الاكشاك بالتوجه إلى مقر البلدية للتباحث في هذا الشأن، موضحًا أن البلدية ستخرج بتوصيات إذا كان هناك مظلمة أو تعويض للمتضررين.

ويشهد قطاع غزة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الفقر والبطالة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 15 عاما وقلة فرص العمل، إذ بلغت نسبة البطالة بين نيسان وحزيران عام 2021 نحو 44.7%، معظمها بين أوساط الشباب.



















