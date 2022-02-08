الأسرى في سجون الاحتلال يقررون الجمعة والاثنين يومي غضب

قرر الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، بأن يكون يومي الجمعة والاثنين يومي غضب في كافة السجون

ودعا الأسرى بأن يكون يومي الجمعة والاثنين يومي غضب في كافة ساحات الوطن والشتات اسنادًا لأبنائكم الذين يضحون بزهرة شبابهم من أجل الحرية والاستقلال"

ومن جهة أخرى منع الاحتلال أهالي أسرى سجن "مجدو" من زيارة ذويهم ويقوم بإرجاعهم عبر حاجز طيبة، باستثناء 8 عائلات، رغم وجود تصريح من الصليب الأحمر بالزيارة، لافتًا أن الاحتلال يستمر في عرقلة حياة الأسرى وذويهم والتنكيل بهم، الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر الشديد والغليان داخل السجن.