تأجيل محاكمة أسرى نفق الحرية إلى 11 أبريل ..ونيابة الاحتلال تطالب بـ7 سنوات إضافة



أجلت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، محاكمة أسرى أبطال نفق الحرية الستة وحتى الـحادي عشر من ابريل المقبل .

وكانت نيابة الاحتلال طلبت اليوم الثلاثاء، من المحكمة فرض السجن 7 سنوات إضافية على أحكام الأسرى الستة الذين نجحوا بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع عبر نفق أرضي، وتم اعادة اعتقالهم.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية ، فإن النيابة طلبت من المحكمة التي تنظر في قضية الأسرى أن يتم الحكم بالسجن 7 سنوات لكل أسير شارك في العملية.

يذكر ان لائحة الاتهام مرفوعة في أكتوبر الماضي ضد الاسرى الستة الذين يقبعون في زنازين انفرادية موزعة على خمسة سجون مختلفة .

وكانت محكمة الاحتلال مددت عدة مرات توقيف الأسرى: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، ، بذريعة استكمال التحقيق معهم، وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.

يشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الماضي في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع"، فجر يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.