تأجيل محاكمة أسرى نفق الحرية إلى 11 أبريل المقبل



أجلت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، محاكمة أسرى أبطال نفق الحرية الستة وحتى الـحادي عشر من ابريل المقبل .

وطالبت نيابة الاحتلال بفرض عقوبة إضافية مدتها 7 سنوات على أسرى نفق الحرية الستة.

وكانت محكمة الاحتلال مددت عدة مرات توقيف الأسرى: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، ، بذريعة استكمال التحقيق معهم، وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.

يشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الماضي في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع"، فجر يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.