إليكم أدعية استجلاب الرزق في شهر رمضان 2022

نقدم لكم في و كالة فلسطين اليوم الإخبارية، كافة الموضوعات التي الدينية والإيمانية التي يبحث عنها المتابعون في شهر رمضان 2022.

وفي هذا المقال نقدم لكم أدعية الرزق في شهر رمضان المبارك، وفي هذا الشهر الذي ينشغل المسلمون بأداء العبادات والصلوات والابتهال إلى الله لنيل دعائهم.

أدعية استجلاب الرزق في شهر رمضان 2022

وإليكم كافة أدعية الرزق في شهر رمضان 2022:

“من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

“اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً، ثم دعا بذلك قضاه الله عنه

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

“اللهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.”

ومن الجدير بالذكر أنه قد جاء عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:.

“اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.

أدعية استجلاب الرزق في شهر رمضان 2022

“اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب”.

“اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك”.

“اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير “.

“اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني،وذهاب همي”.

“اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعذني من شر كل ذي شر، أنت اخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر”.

أدعية استجلاب الرزق في شهر رمضان 2022

موعد شهر رمضان 2022- 1443هـ

موقع "طقس العرب" المختص بالأحوال الجوية، أعدّ دراسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تقول إن رؤية هلال رمضان 2022-1443 سيكون ممكناً بعد غروب الشمس يوم الجمعة 1 أبريل، وبالتالي من المتوقع أن يكون شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل، في جميع الدول العربية.