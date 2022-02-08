تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بشكل دائم العديد من الموضوعات الهامة التي ينتظرها المتابعين بفارغ الصبر وخاصة الأخبار الموضوعات التي تتحدث عن شهر رمضان وفضله، وهذا المقال خصصناه للحديث دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022.

دعاء اليوم الأول في شهر رمضان 2022

في شهر رمضان تزيد عمليات البحث على أفضل الأدعية التي يستحب قولها في كل يوم من الشهر الكريم، فالكثير من الصائمين يحب معرفة كافة الأدعية التي نقلت عن النبي صل الله عليه وسلم.

دعاء اليوم الأول في شهر رمضان 2022

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ "

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

دعاء اليوم الأول في شهر رمضان 2022

دعاء الإفطار في رمضان 2022 :

وورد عن الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

دعاء اليوم الأول في شهر رمضان 2022

ويأتي من بين دعاء الصائم في حالة أفطر عند قوم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – ﷺ – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:

وكذلك دعاء "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.