4 أسرى في سجون الاحتلال يدخلون أعوامًا جديدة



يدخل 4 أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 8/2/2022 أعوماً جديدة في سجون الاحتلال .

وعرف من الأسرى في سجون الاحتلال :

الأسير مهند نايف طلب جويحان (37 عامًا)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/02/2002م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

الأسير أمجد محمد عبد الحميد أبو ارميلة (36 عامًا)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/02/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير إياد فوزي عبد الكريم رضوان (39 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/02/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

الأسير علاء هارون مصطفى غنيم (36 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 08/02/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.