نادي الأسير: لجنة الطوارئ الوطنية في السجون تدرس خيارات تصعيدية أخرى



أكد نادي الأسير أن الأسرى في سجون الاحتلال سيمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي، حيث أن لجنة الطوارئ الوطنية في السجون بحالة انعقاد دائم لمواجهة إجراءات إدارة السجون، وتدرس خيارات تصعيدية أخرى خلال الأيام القادمة.

‏‎وأفاد نادي الأسير أن الأسرى في سجون الاحتلال أعلنوا حل الهيئات التنظيمية وذلك بعد أن هددوا في بيان لهم بحل كافة التنظيمات احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون لفرضها عليهم.

‏‎وتابع تسود حالة من التوتر الشديد في السجون، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في “الفورة”، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

‏‎ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية “نفق الحرية”، حيث تراجعت إدارة مصلحة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى، وصعدت السلطات الإسرائيلية من سياسة التضييق على الأسرى وعمدت إلى مضاعفتها مؤخرًا.