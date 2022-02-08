إيران تتمسك بشرط رفع العقوبات مع استئناف مفاوضات "فيينا"

من المتوقع أن تستأنف، اليوم الثلاثاء، مفاوضات فيينا، بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تتمسك إيران بشرط رفع العقوبات عنها لبدء التفاوض.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان :"إنه لم يتم التعامل مع جزء من مطالب طهران برفع العقوبات في المفاوضات".

وأضاف عبد اللهيان :" آمل الاقتراب خلال هذه الجولة من المفاوضات من تحقيق اتفاق في فيينا، وهو ما يرتبط بقرار الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، مشدداً على أن طهران لن تساوم على رفع العقوبات".

ومن ناحيته قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ألان ماتون :"الجولة الثامنة من مباحثات فيينا، التي تحضرها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران والولايات المتحدة، تستكمل الثلاثاء في فيينا".

وبدوره قال الناطق باسم الخارجية الأميركية :"هناك اتفاق بمتناول اليد يتطرّق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، زاعماً أن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة مستحيلة".

وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، والتحقق من ذلك عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

وفي الجهة المقابلة، تركز الولايات المتحدة والأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق النووي.

وتجري إيران والدول المشاركة في اتفاق عام 2015 وهي :فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين، مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018. فيما تشارك واشنطن في المباحثات لكن بشكل غير مباشر.