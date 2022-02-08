تفاصيل العثور على طفل رضيع داخل كيس ملابس بأحد شوارع مدينة بيت لحم

عثر أحد المواطنين مساء اليوم على طفل رضيع بداخل كيس للملابس وملقى على أحد أرصفة شوارع مدينة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن اشاره وصلت لعمليات الشرطة من احد المواطنين مفادها عثوره على طفل رضيع بداخل كيس للملابس وكان موضوعاً على رصيف أحد شوارع مدينة بيت لحم وهو موجود بحوزته بداخل منزله .

على الفور تم تحريك قسم حماية الأسرة والاحداث لمنزل الشخص صاحب الإشارة وسماع اقواله وتم أخذ الطفل الذي تم العثور عليه لمستشفى الحسين الحكومي لعمل الفحوصات اللازمة له والتأكد من سلامته ومن ثم تم إرساله لمؤسسة لتوفير احتياجاته .

واكدت ان الشرطة بدأت بإجراءات البحث والتحري لمعرفة ذويه وظروف تركه على قارعة الطريق