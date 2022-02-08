البرلمان العراقي: لا توافق بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أمس الإثنين، عدم وجود توافق سياسي لحسم قضية موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال عبد الله إنه "تحدث مع النواب الحاضرين في الجلسة التداولية للمجلس، والتي عقدت بحضور هيئة الرئاسة، مؤكداً أن المجلس مستمر بعمله رغم عدم وجود توافق سياسي لحد الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

ودعا رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية للإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة".

ويُشار إلى أنه كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسته أمس، على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".