كورونا غزة : حالتا وفاة و"3050" إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 ص
08 فبراير 2022
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، عن تسجيل حالتي وفاة " و تسجيل ( 3050) اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 7195 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  208 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 113 حالة.

واشارت الصحة أن اجمالي تراكمي للمصابين  224892 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 30794 حالة  اجمالي المتعافين 192303 حالة ، و اجمالي الوفيات  1795 وفاة

وأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  208 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 113 حالة.

وبشأن التطعيمات ، بينت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 597737 شخص

 

 

 

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