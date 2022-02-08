كورونا غزة : حالتا وفاة و"3050" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، عن تسجيل حالتي وفاة " و تسجيل ( 3050) اصابة جديدة بفيروس كورونا ، بعد اجراء 7195 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 113 حالة.

واشارت الصحة أن اجمالي تراكمي للمصابين 224892 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 30794 حالة اجمالي المتعافين 192303 حالة ، و اجمالي الوفيات 1795 وفاة

وأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 113 حالة.

وبشأن التطعيمات ، بينت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 597737 شخص