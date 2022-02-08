ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 ، ارتفاعاً بمقدار 4 جنيهات، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1820 دولارا للأوقية.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 796 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 906 جنيهات.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3980 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7950 جنيهًا.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو6402 جنيه.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

مواصفات الذهب:

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

الذهب القديم :

لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

مؤشرات البورصة:

تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.

سعر الذهب اليوم عالميا:

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم.