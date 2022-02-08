‎الصحة برام الله ترد على مراسلة من "فيزر" بتمديد صلاحية اللقاحات لـ3 شهور

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 8/2/2022 مأمونية جميع اللقاحات المتوفرة في مستودعات الوزارة ومراكز التطعيم من حيث تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ والنقل ضمن سلسلة التبريد الموصى بها.

‎وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى مراسلة رسمية وصلت من شركة " فايزر" تفيد بتمديد تاريخ الصلاحية لمدة ثلاثة شهور إضافية للقاحات " فايزر"، منوهة إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية ووكالة الغذاء والدواء الأمريكية، على مأمونية وفعالية استخدام هذه اللقاحات.

‎وتهيب الوزارة بضرورة أخذ اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، والالتزام بالجرعات الموصى بها والإجراءات الوقائية اللازمة، تجنباً لانتشار العدوى.

‎- مرفق المراسلة الرسمية من شركة " فايزر "، بخصوص تمديد صلاحية اللقاح.



