والد الطفل ريان يكشف آخر ما قاله ابنه قبل وفاته

كشف والد الطفل المغربي ريان، اليوم الثلاثاء، عن آخر كلمات قالها نجله ريان داخل البئر الذي سقط فيه، أثناء محاولات إنقاذه.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن والد الطفل ريان قوله :"إن ريان كان يبكي، وآخر ما قاله بصوت ضعيف: "طلعوني طلعوني".

وأشار والده إلى أنه لا يعلم كيف وقع ابنه، ولكن حينما عاد من الصلاة لم يجده في البيت.

من جانبه قال العم علي الصحراوي (66 عاما)، الذي يعمل في مهنة حفر الآبار، واستدعاه عم الطفل للمشاركة في عملية الحفر والإنقاذ، :"إنه واصل الحفر اليدوي لمسافة 5 أمتار على نحو استغرق 20 ساعة".

وأشار صحراوي، إلى أن الطبيعة الوعرة في مكان الحادث جعلت عملية الحفر في محيط البئر شاقة.

وتحدث عن الانهيارات المتكررة للتربة خلال عمليات الحفر، لافتاً إلى أن اعتراض صخرة مسار النفق الأفقي استغرق وقتا طويلا لحين تخطيها للوصول إلى مكان الطفل.

وشغلت عملية إنقاذ ريان العالم أجمع حيث علق في منتصف بئر عمقها 60 مترًا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب.

وقضى الطفل نحو 100 ساعة داخل حفرة ضيقة في البئر، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه، كما أظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.