الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وأمطار متوقعة غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء2022-02-08، أن يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود يوم دافئ نسبي إلى دافئ على غير المعتاد ، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية. وتسود أجواء صافية نهاراً وباردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء

2022-02-09

يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة ، ويسود الجو البارد بشكل لافت في جميع المناطق خاصة الجبلية منها وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي شديد الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية ليلاً يسود جو بارد إلى شديد البرودة وماطر على فترات. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس

2022-02-10

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام . وتبقى فرصة الأمطار على فترات حاضرة في ساعات النهار وتضعف ثم تنتهي في ساعات الليل مع جو بارد إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة

2022-02-11

يستقر الجو من جديد ويسود جو بارد صباحاً ومشمس وصافِ نهاراً. وننصح بالتوجه إلى مناطق الأغوار والبحر الميت للتمتع بالجو اللطيف والمشمس والدافئ والمعتدل . ليلاً يعود الجو بارداً إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت

2022-02-12

يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو مشمس ودافئ نسبي إلى دافئ نهاراً وبارد بشكل كبير اعتباراً من ساعات المساء والليل . الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.