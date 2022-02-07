أسعار الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 8 فبراير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء فبراير/شباط 2022، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم، نحو 85286 دينارا (58.41 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق اليوم، إلى 63965 دينارا (43.81 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49750 دينارا (34.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 74627 دينارا (51.11 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق اليوم نحو 2.652 مليون دينار (1817دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في العراق اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 597.014 ألف دينار (408.91 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

بلغت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1810.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير/كانون الثاني عند 1814.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1811.70 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت "العامل الأكبر في التضخم حاليا، بخلاف مشكلات سلاسل التوريد، هو أسعار النفط. وهذه مشكلة بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ومما حد من مكاسب الذهب صعود الدولار، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قريبة من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 التي سجلتها يوم الجمعة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير/كانون الثاني يوم الخميس، وقد تتعزز خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة إذا جاءت البيانات قوية، وذلك بعد أن أظهر تقرير التوظيف في الولايات المتحدة أن الوظائف غير الزراعية قفزت 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 22.74 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2301.19 دولار.