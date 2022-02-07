برشلونة يقترب من تجديد عقد أراوخو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن آخر المستجدات المتعلقة بتجديد عقد الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، خلال المرحلة المقبلة.



وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة، بنهاية الموسم المقبل، وهناك رغبة من جانب النادي الكتالوني في الإبقاء عليه لفترة أطول.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد اقترب برشلونة من تجديد عقد أراوخو، بعد أن تعثرت المفاوضات مؤخرًا، بسبب الأزمة المالية التي تعرض لها النادي.

وأضافت الصحيفة، أن أراوخو اشترط زيادة راتبه السنوي، حيث يتقاضى حاليًا ما يقرب من 900 ألف يورو سنويًا، وهو ما لا يتناسب مع مستواه مع الفريق في الوقت الحالي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة بدأ في التحرك من أجل تأمين لاعبه، خاصة في ظل اهتمام أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي بالحصول على خدماته.



ويستعد برشلونة لتجديد عقد أراوخو حتى صيف 2027، مع زيادة راتبه السنوي، ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.