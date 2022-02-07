72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة سلفيت

أعلنت محافظة سلفيت، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن 72 إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 في المحافظة، وتوزعت على النحو التالي:" 20سلفيت ، 5 كفر الديك ، 8 الزاوية، 7 كفل حارس، 4 دير استيا ،4 حارس ،3 بديا، 2 اسكاكا، 4 بروقين، 1 فرخة، 1 ياسوف، 6 دير بلوط، 1 مردة ، 3 قيرة، 1 رافات ، 2 سرطة".

ويشهد المنحني الوبائي في فلسطين خلال الفترة الحالية؛ ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية، فقد أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 15 وفاة و7931 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8010 حالات تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.