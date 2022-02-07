متى موعد شهر رمضان 2022-1443 في جمهورية مصر العربية؟

متى موعد شهر رمضان في جمهورية مصر العربية 2022 - 1443هـ؟ ، يبحث الملايين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عن موعد رمضان فلكيًا لا سيما مع اقتراب شهر الصيام ، ونتيجة للاهتمام البالغ والكبير من الأشخاص المسلمين حول ذلك، لذلك يضع فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة كافة التفاصيل مع دعاء أول أيام الشهر الفضيل الذي يحرص فيه المواطنين على إتمام كافة الطاعات والنوافل لكسب رضا الله عزوجل وجل .

وبعد عمليات البحث الكاملة ، فقد وضعنا لكم موعد شهر رمضان 2022 في مصر 1443هـ حيت سيتمكن كافة الأشخاص من التعرف على الموعد المحدد وفق البيانات الفلكية ، كما ويستعد المسلمين لاستقبال شهر رمضان بكل حفاوة ، وعن تفاصيل الموعد فهو التالي:

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2022 في مصر

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

أما هذا المقال فسنقدم لكم فيه دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022، حيث شهد هذا الموضوع مؤخراً عمليات بحث واسعة في العديد من الدول العربية لمعرفة دعاء رمضان، ليتمكنوا من معرفة هذا الدعاء.

ويحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً: ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا: يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثًا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .