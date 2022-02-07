أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم في مصر,رغم تراجع حركة البيع والشراء، وفق متعاملين.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيهًا في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم، نحو 916.46 جنيه (58.33 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 801.92 جنيه (51.04 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم، 687.35 جنيه (43.75 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 534.60 جنيه (34.03 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 28502 جنيها (1814 دولارات).

في حين سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (8 جرامات من عيار 21) نحو 6415 جنيهات (408.35 دولار).