سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 2022 8/2

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 8/2 2022، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبناني على أسعار صرف العملات مقابل الليرة اللبنانية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، وفق تحديثات البنوك اللبنانية كذلك أسواق العمل اللبنانية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 8/2 2022

وانخفض سعر الدولار في لبنان، أمس الإثنين بالسوق الموازية (السوداء)، بعد قرار حاكم مصرف لبنان أول أمس بصرف الدولار وفق سعر منصة "صيرفة"،

وذلك ليواصل تأثيره الإيجابي على العملة المحلية.

وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح لمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.

ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.

القرار أدى إلى ارتفاع حجم التداول على منصة صيرفة من 3 إلى 5 ملايين دولار يومياً إلى ما يفوق 35 مليون دولار كرقم وسطي في اليوم.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وبلغ سعر الدولار في لبنان امس الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 20 ألف ليرة 20.4 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع متوسط 21.4 ألف ليرة في تعاملات الأحد.

خسائر القطاع المالي في لبنان

وقدر مسؤولون لبنانيون خسائر القطاع المالي بين 68 و69 مليار دولار، استنادا لافتراضات قد تتغير، وهي خسائر لا يمكن شطبها، والفارق تحمله المجتمع وأدى لتهاوي الليرة والتضخم وضعف الدورة الاستهلاكية.

يُذكر أن المطلوبات على المصارف بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي تبلغ نحو 114 مليار دولار، ومقابلها يوجد نحو 35 مليار دولار كتوظيفات قابلة للتسييل بالمديين المتوسط والبعيد.

وخسائر المركزي تراكمت منذ 2002، وما يجري الآن، هو "سعي مدمر للمجتمع والاقتصاد لتخفيف الخسارة المتوجبة، وتحميلها لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والأجور بالليرة"، بحسب مصادر مصرفية في تصريحات لوسائل إعلام محلية.

من يتحكم بسوق الصرف في لبنان؟

ثمة 3 أطراف تملك الليرات لشراء الدولارات وتتحكم بالسوق النقدي؛ وهي مصرف لبنان والمصارف التجارية والتجار.

وتجدر الإشارة إلى أن التجار الذين يرفعون أسعارهم بالليرة كلما انهارت، لا يشترون الدولارات لتوفير رأس مال استيرادهم فقط، بل لحماية أرباحهم، تحسبا لتآكلها بالتضخم.

وللتوضيح أن رفع سعر الصرف لدى المصارف من 3900 إلى 8 آلاف، يهدف للتخلص من كمية دولارات ديون على المصارف. فـ"مع 3900 ليرة، كانت تتخلص من كل دولار بالودائع نحو 20% من سعره بالسوق، وعلى 8 آلاف تتخلص بنحو 30% من سعره".