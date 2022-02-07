سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا 8/2/2022

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا، يرفق لكم "فريق فلسطين اليوم" في هذه المقالة، أحدث أسعار العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي في سوريا لليوم الثلاثاء، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك والاسواق السوداء، كذلك الأسواق الرسمية، جاء ذلك بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة من قبل السوريين لاسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، بالاضافة للعملات الاجنبية الأخرى وأبرزها "اليورو، الدينار الأردني".

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا

وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا أمس الإثنين 7 فبراير/شباط 2022 لدى السوق غير الرسمية (السوداء).

لكن ما تزال الليرة السورية ضعيفة رقيبة من مستوياتها المتدنية على الإطلاق، مع استمرار انتعاش السوق الموازية عجز البنك المركزي توفير النقد الأجنبي وضخه في الأسواق المحلية.

وأدى ضعف الليرة السورية داخل الأسواق المحلية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، سواء الخضروات والفواكه أو المواد التموينية أو اللحوم.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وتراجع سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) قليلا عند 3595 ليرة للشراء، و3630 ليرة للبيع.

بلغ سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 4105 ليرة للشراء، و4150 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4855 ليرة للشراء، و4912 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، عند مستوى 955 ليرة للشراء، و968 ليرة للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، عند مستوى 976 ليرة للشراء، و989 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11887 ليرات للشراء، و12028 ليرة للبيع.