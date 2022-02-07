رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، من بداية كل شهر، يراقب كل المنتفعين من المنحة القطرية كافة الأخبار المتعلقه بموعد صرفها وقيمتها ورابط الفحص لكل دورة صرف شهرية، فريق "فلسطين اليوم" وضع لكم هذه المقالة للمعرفة أخر الأخبار المتعلقة بموعد صرف المنحة القطرية 100 عن شهر فبراير 2022، والتي تصرف لقرابة الـ 100 ألف مستفيد في قطاع غزة.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

فقد أعلنت مصادر صحفية، مساء اليوم الإثنين، أن الجهات القائمة على صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022، ستبدأ بإرسال الرسائل الخاصة بالمنحة القطرية الـ 100 $ بداية الأسبوع القادم.

وبينت المصادر أن آلية صرف المنحة لشهر فبراير ستبقي كما سابقها، برسالة للمستفيد أولى وثانية تحمل كود الصرف.

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رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة منذ منتصف عام 2018 بصرف المساعدات النقدية 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، قد يزيد عدد الأسماء أو ينقص حسب ما ترتئيه الجهات ذات العلاقة، إلا أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان يمتنع في الكثير من المناسبات عن إدخال أموال المنحة بحجج وذرائع واهية، تهدف إلى تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة المحاصرين منذ ما يقارب من 16 عاما.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2022

رابط المنحة القطرية حال تفعيله: هنـــــــــــــــــــــــــــا