راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": الشـتاء لم يقل كلمته الأخيرة بعد..ومنخفض جوي جديد يضرب البلاد نهاية الأسبوع

أكد الراصد الجوي عاصم عصيدة، مساء اليوم الإثنين، أن المناطق الفلسطينية لا زالت تعيش أجواء شتوية مميزة منذ أسابيع ومن المتوقع استمرار تأثير الاجواء الباردة الماطرة على فترات حتى إشعار آخر.

وأوضح الراصد عصيدة خلال حديث لـ"فلسطين اليوم":" أن منخفض جوي جديد سيصل المنطقة بعد غدٍ الاربعاء بإذن الله يسبق قدومه أجواء ربيعية مشمسة ودافئة في غالبية المناطق يوم غد الثلاثاء"، لافتا إلى أن التوقعات على المدى البعيد لا زالت مبشرة بخصوص استمرار المنخفضات ويتوقع منخفضات جوية جديدة مع نهايات الاسبوع القادم.

وبشأن تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد الأربعاء، قال الراصد الجوي :" خلال ساعات صباح الأربعاء تشتد حركة الرياح وتبدأ أمطار بالهطول على شمال فلسطين تمتد خلال ساعات الظهيرة الى المناطق الوسطى وتكون الامطار مصحوبة بالعواصف الرعدية وهبات الرياح شديدة السرعة ، وخلال ساعات الليل وصباح الخميس يتعمق المنخفض وتمتد الأمطار الى مناطق الجنوب".

وأضاف:" يوم الخميس، يتوقع استمرار الأمطار على الأراضي الفلسطينية حتى ساعات مساء الخميس حيث يبدأ المنخفض بالانحسار، والجمعة، فيتوقع بقاء الأجواء باردة ويتوقع أمطار محلية خفيفة خلال ساعات الصباح".

وحول طبيعة الحالة الجوية من يوم السبت وحتى الاربعاء من الأسبوع المقبل (موعد المنخفض الجوي الثاني)، توقع الراصد الجوي أن يطراً على درجات الحرارة ارتفاعات عديدة، تكون فيها الأجواء ذات طابع ربيعي دافئ وخاصة من يوم الأحد فصاعداً.