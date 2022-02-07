تقرير كورونا تتغول في مدارس قطاع غزة و الأهالي يطالبون بالتحول للتعليم الالكتروني

في ظل الارتفاع المتواصل في اعداد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، و التي وصلت أرقاماً قياسية خلال الأيام الماضية، طالب العديد من المواطنين بإغلاق المدارس و التحول للتعليم الالكتروني للحفاظ على أبنائهم الطلبة.

و أعرب عدد من المواطنين في احاديث منفصلة لـ "مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن قلقهم من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة، لا سيما أن المدارس تشهد اعداداً من الإصابات في صفوف الطلبة و المدرسين.

و سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 7/2/2022، ارتفاعاً كبيراً على إصابات ووفيات فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة أنها أجرت 8551 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 5 حالات وفاة و( 4074) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 400 حالة جديدة من المصابين.

بدورها قالت المواطنة نائلة جبر: "نحن ضد الإغلاق، لكن اولادنا يذهبون للمدارس بهدف التعلم.. فإذا كان نصف الكادر التعليمي مصابين بكورونا و لا يحضرون للدوام، فمعنى ذلك وجب الإغلاق عشرة أيام و يتم تعويضهم بعد ذلك، افضل من أن نضطر للإغلاق لأشهر في مراحل مقبلة".

من جهتها طالبت المواطنة سيرين عبد الله بتصنيف الطلبة في مجموعات (أ،ب) كما جرى العام الماضي، حتى لا نكون أمام مشهد خطير في الأيام المقبلة يدفعنا للإغلاق الشامل و التحول للتعليم الالكتروني.

و أضافت: "لدي 3 أبناء في المدارس، و هناك عدد من المدرسين مرضى بكورونا و لا يحضرون الى المدارس، فما فائدة وجود الطلاب في الدوام؟".

ربا النجار من ناحيتها قالت: "بالتأكيد نحن مع التعليم الوجاهي، لكن الوضع خطير جدا في ظل ارتفاع إصابات كورونا في القطاع".

و أشارت الى أنها تعاني من مرض أبنائها في الفترة الأخيرة، لافتة الى أن العدوى بين الطلبة تنتشر بسرعة في ظل الحديث عن متحور اوميكرون سريع الانتشار.

و طالبت بالتحول الى التعليم الالكتروني في هذه المرحلة الحساسة، الى حين تنتهي هذه الموجة.

و كان فريد أبو عاذرة، رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" استبعد، أن يكون هناك قرار بإغلاق المدارس التابعة للوكالة في ظل تفشي فيروس "كورونا"، في قطاع غزة.

وأكد أبو عاذرة في تصريحات صحفية قبل عدة أيام، أن الوكالة قد تضطر لإغلاق بعض المدارس لمدة يوم أو يومين، وذلك وفق الوضع الوبائي لكل مدرسة.

بدورها أصدرت وزارة التربية و التعليم في قطاع غزة تنويهاً نفت فيه وجود أي قرارات جديدة بخصوص تعليق دوام المدارس أو الاغلاق حتى اللحظة، مشيرة الى أن كل ما ينشر مجرد اشاعات.